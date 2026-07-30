Les douces nocturnes Rue de la Plage des Vallées Pléneuf-Val-André
jeudi 6 août 2026 · Rue de la Plage des Vallées · Pléneuf-Val-André
Informations pratiques
Pléneuf-Val-André
Les douces nocturnes
Rue de la Plage des Vallées Le Fou de Bassan Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 17:00:00
fin : 2026-08-08 23:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Cet été, l’équipe du bar-restaurant Le Fou de Bassan, vous invite à leurs Douces Nocturnes .
En fin de journée, venez profiter de la vue sur la Baie de Saint-Brieuc, d’un menu spécial et de l’ambiance musicale par Jessy. .
Rue de la Plage des Vallées Le Fou de Bassan Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 07 51
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English :
L’événement Les douces nocturnes Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-07-24 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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