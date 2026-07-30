Les douces nocturnes Rue de la Plage des Vallées Pléneuf-Val-André

jeudi 6 août 2026 · Rue de la Plage des Vallées · Pléneuf-Val-André

Informations pratiques

Pléneuf-Val-André

Les douces nocturnes

Rue de la Plage des Vallées Le Fou de Bassan Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 17:00:00

fin : 2026-08-08 23:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Cet été, l’équipe du bar-restaurant Le Fou de Bassan, vous invite à leurs Douces Nocturnes .

En fin de journée, venez profiter de la vue sur la Baie de Saint-Brieuc, d’un menu spécial et de l’ambiance musicale par Jessy. .

Rue de la Plage des Vallées Le Fou de Bassan Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 07 51

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English :

L’événement Les douces nocturnes Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-07-24 par Pléneuf-Val-André Tourisme