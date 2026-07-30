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AGENDA · Pléneuf-Val-André

Les douces nocturnes Rue de la Plage des Vallées Pléneuf-Val-André

jeudi 13 août 2026 · Rue de la Plage des Vallées · Pléneuf-Val-André

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Rue de la Plage des Vallées
Adresse
Le Fou de Bassan
Ville
22370 Pléneuf-Val-André
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Pléneuf-Val-André

Les douces nocturnes

Rue de la Plage des Vallées Le Fou de Bassan Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 17:00:00
fin : 2026-08-15 23:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Cet été, l’équipe du bar-restaurant Le Fou de Bassan, vous invite à leurs Douces Nocturnes .

En fin de journée, venez profiter de la vue sur la Baie de Saint-Brieuc, d’un menu spécial et de l’ambiance musicale par Jessy.   .

Rue de la Plage des Vallées Le Fou de Bassan Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 07 51 

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English :

L’événement Les douces nocturnes Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-07-24 par Pléneuf-Val-André Tourisme

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