Guise

Les Ducales de Guise

Allée Maurice Duton Guise Aisne

Tarif : 0 – 0 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 10:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-19

La fête médiévale annuelle du Château Fort de Guise, les Ducales de Guise, aura lieu du 19 au 21 juin prochain. Elle permet de découvrir, le temps d’une journée, le Château Fort de Guise comme il pouvait l’être au Moyen-Age !

La fête médiévale annuelle du Château Fort de Guise, les Ducales de Guise, aura lieu du 19 au 21 juin prochain. Elle permet de découvrir, le temps d’une journée, le Château Fort de Guise comme il pouvait l’être au Moyen-Age démonstrations de combats de chevaliers, artisanat, cuisine, tirs d’artillerie, musique… Vous pourrez tout apprendre de la vie au Moyen-Age tout en profitant d’une journée agréable au Château, en plein air !

L’organisation de cette manifestation est portée par la vocation d’Education Populaire de notre association, le Club du Vieux Manoir montrer, faire entendre, toucher, sentir, voir ou encore essayer pour apprendre, découvrir et comprendre. C’est ce que peuvent faire les scolaires le vendredi, journée qui leur est spécifiquement dédiée. Enseignants, c’est le moment de réserver )

Mais pas d’inquiétude, le week-end est ouvert à tout le monde, car il n’y a pas d’âge pour apprendre et apprécier autant que les enfants les combats de chevaliers et la danse médiévale ! .

Allée Maurice Duton Guise 02120 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 61 11 76 chateaudeguise@clubduvieuxmanoir.fr

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English :

The annual medieval festival of the Château Fort de Guise, the Ducales de Guise, will take place from June 19 to 21. For one day, you can discover the Château Fort de Guise as it was in the Middle Ages!

L’événement Les Ducales de Guise Guise a été mis à jour le 2026-02-07 par Agence Aisne Tourisme