Guise

Fête du livre

rue Jules Ferry Guise Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 13:30:00

fin : 2026-06-17 17:00:00

Date(s) :

2026-06-17

A l’occasion de la fête du livre, le collège Camille Desmoulins de Guise vous accueille.

Vente de livres, animations et rencontres.

A l’occasion de la fête du livre, le collège Camille Desmoulins de Guise vous accueille.

Vente de livres, animations et rencontres. .

rue Jules Ferry Guise 02120 Aisne Hauts-de-France +33 032361025

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English :

The Collège Camille Desmoulins in Guise welcomes you to its book festival.

Book sales, events and meetings.

L’événement Fête du livre Guise a été mis à jour le 2026-05-24 par OT du Pays de Thiérache