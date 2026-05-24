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Fête du livre Guise

Fête du livre Guise mercredi 17 juin 2026.

Adresse : rue Jules Ferry

Ville : 02120 Guise

Département : Aisne

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Guise

Fête du livre

rue Jules Ferry Guise Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 13:30:00
fin : 2026-06-17 17:00:00

Date(s) :
2026-06-17

A l’occasion de la fête du livre, le collège Camille Desmoulins de Guise vous accueille.
Vente de livres, animations et rencontres.
A l’occasion de la fête du livre, le collège Camille Desmoulins de Guise vous accueille.
Vente de livres, animations et rencontres.   .

rue Jules Ferry Guise 02120 Aisne Hauts-de-France +33 032361025 

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English :

The Collège Camille Desmoulins in Guise welcomes you to its book festival.
Book sales, events and meetings.

L’événement Fête du livre Guise a été mis à jour le 2026-05-24 par OT du Pays de Thiérache

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