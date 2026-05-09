Les Foulées de Guise Guise
Les Foulées de Guise Guise dimanche 7 juin 2026.
Guise
Les Foulées de Guise
Guise Aisne
Tarif : 5 – 5 – 17 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:30:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
8ème édition des foulées de Guise avec 3 parcours de course (8 km, 12 km et 22 km) ainsi que 2 parcours de marche (8 km et 12 km). Récompenses et tombola pour les participants. Inscription sur LESPORTIF.COM . Clôture des inscriptions sur place à 8h30. Départs à 9h et 9h30.
8ème édition des foulées de Guise avec 3 parcours de course (8 km, 12 km et 22 km) ainsi que 2 parcours de marche (8 km et 12 km). Récompenses et tombola pour les participants. Inscription sur LESPORTIF.COM . Clôture des inscriptions sur place à 8h30. Départs à 9h et 9h30. .
Guise 02120 Aisne Hauts-de-France cedric.colfaux@gmail.com
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English :
8th edition of the foulées de Guise with 3 running courses (8 km, 12 km and 22 km) and 2 walking courses (8 km and 12 km). Rewards and tombola for participants. Registration on LESPORTIF.COM . Registration closes at 8:30 am. Departures at 9 a.m. and 9:30 a.m.
L’événement Les Foulées de Guise Guise a été mis à jour le 2026-05-09 par OT du Pays de Thiérache
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