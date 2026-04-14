Lectures de récits en picard, Château Fort de Guise, Guise

Lectures de récits en picard Samedi 23 mai, 18h00 Château Fort de Guise Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

En partenariat avec la Bibliothèque municipale de Guise, vous assisterez à la lecture de textes et récits en picard ; tout en vous initiant à l’apprentissage de quelques mots de vocabulaire de cette langue à l’aide de jeux.

Château Fort de Guise Allée Maurice Duton 02120 Guise Guise 02120 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 61 11 76 https://www.chateaudeguise.fr/ https://www.facebook.com/chateaudeguise/ Découvrez ce château médiéval, devenu forteresse bastionnée des célèbres Ducs de Guise, conforté ensuite par Vauban avant d’être bombardé lors de la Première Guerre mondiale puis sauvé par les jeunes bénévoles du Club du Vieux Manoir ! Parking au pied du Château et en centre-ville

En partenariat avec la Bibliothèque municipale de Guise, vous assisterez à la lecture de textes et récits en picard ; tout en vous initiant à l’apprentissage de quelques mots de vocabulaire de cette…

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