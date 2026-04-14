Les rapaces nocturnes de Thiérache, Château Fort de Guise, Guise

Les rapaces nocturnes de Thiérache Samedi 23 mai, 18h00 Château Fort de Guise Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Chouette ou hibou ? Moyen ou grand duc ? que mangent-ils ? où vivent-ils ?

Le CPIE des Pays de l’Aisne vous proposera un stand – découverte sur les rapaces nocturnes de Thiérache. Vous pourrez notamment vous essayer à la dissection de pelotes de réjection récoltées au sein du château.

Château Fort de Guise Allée Maurice Duton 02120 Guise Guise 02120 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 61 11 76 https://www.chateaudeguise.fr/ https://www.facebook.com/chateaudeguise/ Découvrez ce château médiéval, devenu forteresse bastionnée des célèbres Ducs de Guise, conforté ensuite par Vauban avant d’être bombardé lors de la Première Guerre mondiale puis sauvé par les jeunes bénévoles du Club du Vieux Manoir ! Parking au pied du Château et en centre-ville

Chouette ou hibou ? Moyen ou grand duc ? que mangent-ils ? où vivent-ils ?

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