Guise : mille ans d’histoire au cœur d’une forteresse européenne, Château Fort de Guise, Guise

Guise : mille ans d’histoire au cœur d’une forteresse européenne Samedi 23 mai, 18h00 Château Fort de Guise Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Guise, verrou sur la vallée de l’Oise, doit à sa situation d’être, du Xe au XXe siècle, une forteresse au cœur des événements européens. Mille ans d’Histoire ont construit ce site unique en Europe. Avec ses souterrains, son donjon médiéval, ses casemates, le Château Fort de Guise reflète la puissance des célèbres Ducs de Guise. Au cours de votre visite, arpentez le dédale de pièces voûtées, les casemates d’artillerie et le musée archéologique ; et parcourez les mystérieux souterrains ou encore les escaliers de la grosse tour…

Château Fort de Guise Allée Maurice Duton 02120 Guise Guise 02120 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 61 11 76 https://www.chateaudeguise.fr/ https://www.facebook.com/chateaudeguise/ Découvrez ce château médiéval, devenu forteresse bastionnée des célèbres Ducs de Guise, conforté ensuite par Vauban avant d’être bombardé lors de la Première Guerre mondiale puis sauvé par les jeunes bénévoles du Club du Vieux Manoir ! Parking au pied du Château et en centre-ville

Guise, verrou sur la vallée de l’Oise, doit à sa situation d’être, du Xe au XXe siècle, une forteresse au cœur des événements européens. Mille ans d’Histoire ont construit ce site unique en Europe. ;…

©ADRT Aisne