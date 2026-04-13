Camille Desmoulins : immersion guidée dans la vie d’un grand révolutionnaire, Halle Marie de Lorraine, Guise
Camille Desmoulins : immersion guidée dans la vie d’un grand révolutionnaire, Halle Marie de Lorraine, Guise samedi 23 mai 2026.
Camille Desmoulins : immersion guidée dans la vie d’un grand révolutionnaire Samedi 23 mai, 18h00 Halle Marie de Lorraine Aisne
Visites libres et guidées. Groupe limitée à 12 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00
Visite guidée du Musée dédié au célèbre révolutionnaire guisard, Camille Desmoulins
Halle Marie de Lorraine Rue Camille Desmoulins 02120 GUISE Guise 02120 Aisne Hauts-de-France 0650362859
Visite guidée du Musée dédié au célèbre révolutionnaire guisard, Camille Desmoulins
©crucifixfrederic
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