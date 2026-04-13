Camille Desmoulins : immersion guidée dans la vie d’un grand révolutionnaire, Halle Marie de Lorraine, Guise

Camille Desmoulins : immersion guidée dans la vie d’un grand révolutionnaire Samedi 23 mai, 18h00 Halle Marie de Lorraine Aisne

Visites libres et guidées. Groupe limitée à 12 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Visite guidée du Musée dédié au célèbre révolutionnaire guisard, Camille Desmoulins

Halle Marie de Lorraine Rue Camille Desmoulins 02120 GUISE Guise 02120 Aisne Hauts-de-France 0650362859

Visite guidée du Musée dédié au célèbre révolutionnaire guisard, Camille Desmoulins

©crucifixfrederic