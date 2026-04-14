Des sabots dans le Château, Château Fort de Guise, Guise

Des sabots dans le Château Samedi 23 mai, 18h00 Château Fort de Guise Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Présentation, démonstration, vous allez tout apprendre de l’art du sabotier et de la fabrication de ces chaussures traditionnelles en bois !

Château Fort de Guise Allée Maurice Duton 02120 Guise Guise 02120 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 61 11 76 https://www.chateaudeguise.fr/ https://www.facebook.com/chateaudeguise/ Découvrez ce château médiéval, devenu forteresse bastionnée des célèbres Ducs de Guise, conforté ensuite par Vauban avant d’être bombardé lors de la Première Guerre mondiale puis sauvé par les jeunes bénévoles du Club du Vieux Manoir ! Parking au pied du Château et en centre-ville

Présentation, démonstration, vous allez tout apprendre de l’art du sabotier et de la fabrication de ces chaussures traditionnelles en bois !

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