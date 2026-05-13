Les échappées inattendues du cnrs à La Casemate, La Casemate – CCSTI de Grenoble, Grenoble

Les échappées inattendues du cnrs à La Casemate Samedi 23 mai, 14h00 La Casemate – CCSTI de Grenoble Isère

Les ateliers ont des jauges limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Embarquez pour des échappées inattendues ! Des animations et des rencontres ouvertes à toutes et tous pour expérimenter, explorer, échanger sur les sujets scientifiques qui animent des laboratoires du cnrs.

Au programme de la journée : des conférences, des expositions, des ateliers et démonstrations, des rencontres flash et même un apéro fluorescent !

Programme détaillé et informations pratiques sur le site www.lacasemate.fr.

La Casemate – CCSTI de Grenoble 2 place saint-laurent 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 44 88 77 https://lacasemate.fr [{« link »: « http://www.lacasemate.fr »}] C’est un lieu où l’on pense et où l’on fait !

Implantée au cœur de l’agglomération grenobloise, dans un bâtiment atypique, datant du XIXème siècle, La Casemate est un centre de culture scientifique, technique et industrielle. Véritable espace de création, d’expositions, d’ateliers pour fabriquer tout (ou presque), de rencontres avec des intervenants de toutes sortes (scientifiques, youtubeurs, makers…) et d’échanges pour petits et grands.

La Casemate privilégie l’interactivité avec le public, pour le rendre acteur de son expérience et valorise les porteurs de projets. En tramway : ligne B arrêt « Île Verte » (5 minutes à pied). En bus : ligne 16 arrêt « Saint-Laurent ». En voiture : parking du Musée de Grenoble (10 minutes à pied) et derrière le bâtiment. Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Embarquez pour des échappées inattendues ! Des animations et des rencontres ouvertes à toutes et tous pour expérimenter, explorer, échanger sur les sujets scientifiques qui animent des laboratoires …

@Ministère de la Culture