Les Echappées Place des Arceaux La Bastide-Clairence

Informations pratiques

La Bastide-Clairence

Les Echappées

Place des Arceaux Espace Darrieux La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-18

Ces Echappées célèbrent la porosité entre art et artisanat d’art. Cette édition réunit 12 artisanes et artisans d’art pour croiser subtilement trois familles créatives que l’on pourrait ainsi décrire

– les pièces qui racontent des histoires et ont à voir avec le récit et l’imaginaire

– les pièces qui dialoguent avec l’espace, le lieu, la lumière

– les pièces qui magnifient le quotidien par le raffinement de leurs textures et la poésie de leurs formes.

Rien n’est figé bien sûr entre ces trois orientations et bien des pièces relèvent de deux,

voire trois registres à la fois. A travers cette exposition, ce sont 11 métiers d’art différents (gravure ornementale, vitrail, peinture sur soie, tournage bois…) qui vont être mis en lumière sous la belle verrière de l’espace Darrieux.

La Maison Zabaldu est une association dédiée à la valorisation des métiers d’art. .

Place des Arceaux Espace Darrieux La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Echappées

L’événement Les Echappées La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque