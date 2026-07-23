les écritures dans le monde et à travers le temps Bibliothèque municipale Yvonne Oddon Châtillon-en-Diois

Informations pratiques

Châtillon-en-Diois

les écritures dans le monde et à travers le temps

Bibliothèque municipale Yvonne Oddon 1 place du Reviron Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 15:00:00

fin : 2026-08-19 17:00:00

Date(s) :

2026-08-19

En explorant les livres exposés et à travers des jeux, découvrir l’histoire des écritures dans le monde, de l’antiquité à nos jours, leur déchiffrement, leur emploi utilitaire ou artistique.

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

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Bibliothèque municipale Yvonne Oddon 1 place du Reviron Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 25 64 bibliotheque@mairie-chatillonendiois.fr

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English :

By exploring the books on display and through games, discover the history of writing around the world—from antiquity to the present day—as well as how to decipher them and their practical and artistic uses.

Children must be accompanied by an adult.

L’événement les écritures dans le monde et à travers le temps Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Pays Diois