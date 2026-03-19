Les églises de Sarrancolin, Ilhet et Aspin-Aure SARRANCOLIN Sarrancolin

Les églises de Sarrancolin, Ilhet et Aspin-Aure

SARRANCOLIN Eglise de Sarrancolin Sarrancolin Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 14:30:00

fin : 2026-06-09 17:30:00

Date(s) :

2026-06-09

Visite guidées des églises de Sarrancolin, Ilhet et Aspin-Aure.

Possibilité de covoiturage au départ de Sarrancolin.

Durée 3 heures

.

SARRANCOLIN Eglise de Sarrancolin Sarrancolin 65410 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tours of the churches of Sarrancolin, Ilhet and Aspin-Aure.

Carpooling possible from Sarrancolin.

Duration: 3 hours

L’événement Les églises de Sarrancolin, Ilhet et Aspin-Aure Sarrancolin a été mis à jour le 2026-03-19 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65