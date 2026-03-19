Les églises de Sarrancolin, Ilhet et Aspin-Aure SARRANCOLIN Sarrancolin
Les églises de Sarrancolin, Ilhet et Aspin-Aure SARRANCOLIN Sarrancolin mardi 9 juin 2026.
Les églises de Sarrancolin, Ilhet et Aspin-Aure
SARRANCOLIN Eglise de Sarrancolin Sarrancolin Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 14:30:00
fin : 2026-06-09 17:30:00
Date(s) :
2026-06-09
Visite guidées des églises de Sarrancolin, Ilhet et Aspin-Aure.
Possibilité de covoiturage au départ de Sarrancolin.
Durée 3 heures
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SARRANCOLIN Eglise de Sarrancolin Sarrancolin 65410 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
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English :
Guided tours of the churches of Sarrancolin, Ilhet and Aspin-Aure.
Carpooling possible from Sarrancolin.
Duration: 3 hours
L’événement Les églises de Sarrancolin, Ilhet et Aspin-Aure Sarrancolin a été mis à jour le 2026-03-19 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65