Les églises de Tramezaïgues, Eget-village et les Templiers TRAMEZAIGUES Tramezaïgues

Tramezaïgues

Les églises de Tramezaïgues, Eget-village et les Templiers

TRAMEZAIGUES Rdv Parking de Tramezaïgues Tramezaïgues Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 14:30:00

fin : 2026-05-26 17:30:00

Date(s) :

2026-05-26

Visite guidée des églises de Tramezaïgues, Eget-village et la chapelle des Templiers à Aragnouet.

Possibilité de covoiturage au départ de Tramezaïgues.

Sur réservation au 06 42 17 66 31.

Durée 3 heures

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TRAMEZAIGUES Rdv Parking de Tramezaïgues Tramezaïgues 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

Guided tour of the churches of Tramezaïgues, Eget-village and the Chapelle des Templiers in Aragnouet.

Car pooling available from Tramezaïgues.

Reservations required on 06 42 17 66 31.

Duration 3 hours

L’événement Les églises de Tramezaïgues, Eget-village et les Templiers Tramezaïgues a été mis à jour le 2026-05-07 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65