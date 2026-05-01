Les églises de Tramezaïgues, Eget-village et les Templiers TRAMEZAIGUES Tramezaïgues
Les églises de Tramezaïgues, Eget-village et les Templiers TRAMEZAIGUES Tramezaïgues mardi 26 mai 2026.
Tramezaïgues
Les églises de Tramezaïgues, Eget-village et les Templiers
TRAMEZAIGUES Rdv Parking de Tramezaïgues Tramezaïgues Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 14:30:00
fin : 2026-05-26 17:30:00
Date(s) :
2026-05-26
Visite guidée des églises de Tramezaïgues, Eget-village et la chapelle des Templiers à Aragnouet.
Possibilité de covoiturage au départ de Tramezaïgues.
Sur réservation au 06 42 17 66 31.
Durée 3 heures
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TRAMEZAIGUES Rdv Parking de Tramezaïgues Tramezaïgues 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
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English :
Guided tour of the churches of Tramezaïgues, Eget-village and the Chapelle des Templiers in Aragnouet.
Car pooling available from Tramezaïgues.
Reservations required on 06 42 17 66 31.
Duration 3 hours
L’événement Les églises de Tramezaïgues, Eget-village et les Templiers Tramezaïgues a été mis à jour le 2026-05-07 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65