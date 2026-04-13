Tour et détours à Tramezaïgues, Tramezaïgue, Tramezaïgues

Tour et détours à Tramezaïgues Dimanche 28 juin, 10h00 Tramezaïgue Hautes-Pyrénées

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T12:00:00+02:00

Déambulation autour de la Tour, véritable plaque tournante de la vallée.

Tramezaïgue 65170 Place de la mairie Tramezaïgues 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « email », « value »: « pah@aure-louron.fr »}]

Visite du village de Tramezaïgues