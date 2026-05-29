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Visite de Tramezaïgues TRAMEZAIGUES Tramezaïgues

Visite de Tramezaïgues TRAMEZAIGUES Tramezaïgues lundi 13 juillet 2026.

Lieu : TRAMEZAIGUES

Adresse : RDV devant la mairie

Ville : 65170 Tramezaïgues

Département : Hautes-Pyrénées

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 15 15 Tarif réduit

Tramezaïgues

Visite de Tramezaïgues

TRAMEZAIGUES RDV devant la mairie Tramezaïgues Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-07-13 12:00:00

Date(s) :
2026-07-13

Dominé par un château fort, ce village était un passage obligé pour accéder à la vallée du Rioumajou et à l’Espagne, et jouait ainsi un rôle stratégique.
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TRAMEZAIGUES RDV devant la mairie Tramezaïgues 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31  pah@aure-louron.fr

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English :

Dominated by a fortified castle, this village was a key gateway to the Rioumajou valley and Spain, and thus played a strategic role.

L’événement Visite de Tramezaïgues Tramezaïgues a été mis à jour le 2026-05-29 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65

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