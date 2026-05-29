Visite de Tramezaïgues TRAMEZAIGUES Tramezaïgues
Visite de Tramezaïgues TRAMEZAIGUES Tramezaïgues lundi 13 juillet 2026.
Tramezaïgues
Visite de Tramezaïgues
TRAMEZAIGUES RDV devant la mairie Tramezaïgues Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-07-13 12:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Dominé par un château fort, ce village était un passage obligé pour accéder à la vallée du Rioumajou et à l’Espagne, et jouait ainsi un rôle stratégique.
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TRAMEZAIGUES RDV devant la mairie Tramezaïgues 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
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English :
Dominated by a fortified castle, this village was a key gateway to the Rioumajou valley and Spain, and thus played a strategic role.
L’événement Visite de Tramezaïgues Tramezaïgues a été mis à jour le 2026-05-29 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
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