34ème Concours de Pêche à Fredancon Rioumajou TRAMEZAIGUES Tramezaïgues

Tramezaïgues

34ème Concours de Pêche à Fredancon Rioumajou

TRAMEZAIGUES Frédançon Rioumajou Tramezaïgues Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 07:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Venez participer au 34ème concours de pêche proposé par la Gaule Auroise !

Ouvert à tous, carte de pêche obligatoire, inscriptions sur place. Nombreux lots à gagner et apéritif offert à midi par l’AAPPMA à tous les participants.

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TRAMEZAIGUES Frédançon Rioumajou Tramezaïgues 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 11 92 89 14 lagauleauroise@orange.fr

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English :

Come and take part in the 34th fishing competition organized by the Gaule Auroise!

Open to all, fishing card required, registration on site. Numerous prizes to be won and aperitif offered at midday by the AAPPMA to all participants.

L’événement 34ème Concours de Pêche à Fredancon Rioumajou Tramezaïgues a été mis à jour le 2026-06-08 par OT de St Lary|CDT65