Visite de Tramezaïgues TRAMEZAIGUES Tramezaïgues

Tramezaïgues

Visite de Tramezaïgues

TRAMEZAIGUES RDV devant la mairie Tramezaïgues Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 14:00:00

fin : 2026-09-11 16:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Dominé par un château fort, ce village était un passage obligé pour accéder à la vallée du Rioumajou et à l’Espagne, et jouait ainsi un rôle stratégique.

Dans le cadre du Mois du Patrimoine .

TRAMEZAIGUES RDV devant la mairie Tramezaïgues 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dominated by a fortified castle, this village was a key gateway to the Rioumajou valley and Spain, and thus played a strategic role.

L’événement Visite de Tramezaïgues Tramezaïgues a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65