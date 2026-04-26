Les élèves à la rencontre des mineurs, Parc Explor Wendel – Musée de la mine, Petite-Rosselle

Informations pratiques

Les élèves à la rencontre des mineurs Vendredi 18 septembre, 10h00 Parc Explor Wendel – Musée de la mine Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Les élèves de cycle 1, 2 ou 3 sont invités à découvrir le site, accomapgnés d’un médiateur culturel.

Parc Explor Wendel – Musée de la mine Rue du Lieutenant Joseph Nau, 57540 Petite-Rosselle, France Petite-Rosselle 57540 Cité Gargan Moselle Grand Est +33387870854 https://parc-explor.com Ancien site d’exploitation du charbon né en 1862, le carreau Wendel, aujourd’hui baptisé “Parc Explor Wendel” s’est mué en lieu de loisirs et de culture pour toute la famille. Il propose la découverte du Musée Les Mineurs Wendel, de la Mine Wendel, de pistes cyclables et sentiers pédestres, mais aussi de nombreuses activités à découvrir tout au long de l’année (visite des cités minières …). Le Parc Explor Wendel forme également l’un des plus grand et plus complet ensemble de bâtiments concourant à l’exploitation charbonnière en Europe.

Les élèves de cycle 1, 2 ou 3 sont invités à découvrir le site, accomapgnés d’un médiateur culturel.

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