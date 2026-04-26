Sur les traces des mineurs de charbon, Parc Explor Wendel – Musée de la mine, Petite-Rosselle

Informations pratiques

Sur les traces des mineurs de charbon 19 et 20 septembre Parc Explor Wendel – Musée de la mine Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’histoire du charbon en Lorraine, la vie quotidienne des mineurs, les politiques sociales des compagnies minières, ainsi que les métiers « du jour » et « du fond ». Le public est invité à suivre le parcours du mineur à travers différentes salles emblématiques, telles que la salle des pendus, les bains-douches ou encore la lampisterie.

Pause gourmande : le Kaffeeklatsch accueille les visiteurs dans une ambiance vintage et chaleureuse, et propose, tout au long de la journée, une petite restauration sucrée faite maison.

Parc Explor Wendel – Musée de la mine Rue du Lieutenant Joseph Nau, 57540 Petite-Rosselle, France Petite-Rosselle 57540 Cité Gargan Moselle Grand Est +33387870854 https://parc-explor.com Ancien site d’exploitation du charbon né en 1862, le carreau Wendel, aujourd’hui baptisé “Parc Explor Wendel” s’est mué en lieu de loisirs et de culture pour toute la famille. Il propose la découverte du Musée Les Mineurs Wendel, de la Mine Wendel, de pistes cyclables et sentiers pédestres, mais aussi de nombreuses activités à découvrir tout au long de l’année (visite des cités minières …). Le Parc Explor Wendel forme également l’un des plus grand et plus complet ensemble de bâtiments concourant à l’exploitation charbonnière en Europe.

Découvrez l’histoire du charbon en Lorraine, la vie quotidienne des mineurs, les politiques sociales des compagnies minières, ainsi que les métiers « du jour » et « du fond ». Le public est invité à …

©Parc Explor Wendel