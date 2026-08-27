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Les élues et élus à votre rencontre – Quartier Breil-Barberie Quartier Breil Nantes
jeudi 1 octobre 2026 · Quartier Breil · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-01 18:30 – 20:00
Gratuit : oui Tout public
Les rendez-vous de proximité :???? Vendredi 4 septembre, entre 16h30 et 19h à l’occasion du forum associatif. Parvis de l’église Sainte Thérèse, place Alexandre Vincent???? Lundi 14 septembre, de 18h à 19h30. Place Aimée Lallement (Carré Gris), 52 rue du Breil???? Jeudi 1er octobre, de 18h30 à 20h à côté de la Mairie de quartier, 111 rue Yvernogeau
Quartier Breil Breil – Barberie Nantes 44100
https://metropole.nantes.fr/ma-ville-ma-metropole/nantes-et-ses-11-quartiers/breil-barberie
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