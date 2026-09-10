Les élues et élus à votre rencontre – Quartier Dervallières-Zola, Quartier Dervallières Zola, Nantes
mardi 29 septembre 2026 · Quartier Dervallières Zola · Nantes
Informations pratiques
Les élues et élus à votre rencontre – Quartier Dervallières-Zola 29 septembre – 13 octobre Quartier Dervallières Zola Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T18:00:00+02:00 – 2026-09-29T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-13T18:00:00+02:00 – 2026-10-13T20:00:00+02:00
Les rendez-vous de proximité :
Mardi 29 septembre, de 18h à 20h
À l’angle des rues Charles Perron et Georges de la Tour
Lundi 5 octobre, de 18h à 20h
Place Catinat
Mardi 6 octobre, de 18h à 20h
Square Robert Desnos
Mardi 13 octobre, de 18h à 20h
Jardin Ba’bonheur , à côté du 17 rue Babonneau
Quartier Dervallières Zola ., Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://metropole.nantes.fr/ma-ville-ma-metropole/nantes-et-ses-11-quartiers/dervallieres-zola »}]
Votre adjoint de quartier et son équipe vous invitent pour échanger sur les sujets de votre vie quotidienne. nantes nantes métropole
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