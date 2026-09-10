Les élues et élus à votre rencontre – Quartier Dervallières-Zola, Quartier Dervallières Zola, Nantes

Informations pratiques

Les élues et élus à votre rencontre – Quartier Dervallières-Zola 29 septembre – 13 octobre Quartier Dervallières Zola Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T18:00:00+02:00 – 2026-09-29T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-13T18:00:00+02:00 – 2026-10-13T20:00:00+02:00

Les rendez-vous de proximité :

Mardi 29 septembre, de 18h à 20h

À l’angle des rues Charles Perron et Georges de la Tour

Lundi 5 octobre, de 18h à 20h

Place Catinat

Mardi 6 octobre, de 18h à 20h

Square Robert Desnos

Mardi 13 octobre, de 18h à 20h

Jardin Ba’bonheur , à côté du 17 rue Babonneau

Quartier Dervallières Zola ., Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://metropole.nantes.fr/ma-ville-ma-metropole/nantes-et-ses-11-quartiers/dervallieres-zola »}]

Votre adjoint de quartier et son équipe vous invitent pour échanger sur les sujets de votre vie quotidienne. nantes nantes métropole