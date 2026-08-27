Les élues et élus à votre rencontre – Quartier Doulon-Bottière Quartier Doulon Bottière Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-05 14:00 – 15:30

Gratuit : oui Tout public

Les rendez-vous de proximité :???? Samedi 5 septembre, entre 14h et 15h30À l’occasion du forum associatifPlace du Commandant Cousteau???? Vendredi 11 septembre, entre 16h et 17h30Place du marché de la Marrière. 27, rue de la Marrière???? Samedi 3 octobre, entre 15h et 16h30Au niveau du CSC Perray Haluchère. 1, rue Jules Grandjouan

Quartier Doulon Bottière Doulon – Bottière Nantes 44300

https://metropole.nantes.fr/ma-ville-ma-metropole/nantes-et-ses-11-quartiers/doulon-bottiere



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