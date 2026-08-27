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Les élues et élus à votre rencontre – Quartier Doulon-Bottière Quartier Doulon Bottière Nantes

samedi 5 septembre 2026 · Quartier Doulon Bottière · Nantes

Les élues et élus à votre rencontre – Quartier Doulon-Bottière Quartier Doulon Bottière Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
14:00
Lieu
Quartier Doulon Bottière
Adresse
.
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-05 14:00 – 15:30
Gratuit : oui  Tout public 

Les rendez-vous de proximité :???? Samedi 5 septembre, entre 14h et 15h30À l’occasion du forum associatifPlace du Commandant Cousteau???? Vendredi 11 septembre, entre 16h et 17h30Place du marché de la Marrière. 27, rue de la Marrière???? Samedi 3 octobre, entre 15h et 16h30Au niveau du CSC Perray Haluchère. 1, rue Jules Grandjouan

Quartier Doulon Bottière Doulon – Bottière Nantes 44300
https://metropole.nantes.fr/ma-ville-ma-metropole/nantes-et-ses-11-quartiers/doulon-bottiere


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