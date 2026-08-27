Les élues et élus à votre rencontre – Quartier Nantes Nord Quartier Nantes Nord Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-12 10:30 – 12:30

Gratuit : oui Tout public

Les rendez-vous de proximité :???? Samedi 12 septembre, de 10h30 à 12h30À l’occasion du forum associatif. Maison de quartier la Mano, 3 rue Eugène Thomas???? Mardi 13 octobre, de 18h à 19h30À l’angle des avenues Castellano et Armor???? Jeudi 15 octobre, de 16h à 17h3020 rue de la Coulée

Quartier Nantes Nord Nantes Nord Nantes 44300

https://metropole.nantes.fr/ma-ville-ma-metropole/nantes-et-ses-11-quartiers/nantes-nord



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