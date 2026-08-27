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Les élues et élus à votre rencontre – Quartier Nantes Nord Quartier Nantes Nord Nantes
samedi 12 septembre 2026 · Quartier Nantes Nord · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-12 10:30 – 12:30
Gratuit : oui Tout public
Les rendez-vous de proximité :???? Samedi 12 septembre, de 10h30 à 12h30À l’occasion du forum associatif. Maison de quartier la Mano, 3 rue Eugène Thomas???? Mardi 13 octobre, de 18h à 19h30À l’angle des avenues Castellano et Armor???? Jeudi 15 octobre, de 16h à 17h3020 rue de la Coulée
Quartier Nantes Nord Nantes Nord Nantes 44300
https://metropole.nantes.fr/ma-ville-ma-metropole/nantes-et-ses-11-quartiers/nantes-nord
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