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Les élues et élus à votre rencontre – Quartier Nantes Sud Quartier Nantes Sud Nantes

vendredi 11 septembre 2026 · Quartier Nantes Sud · Nantes

Les élues et élus à votre rencontre – Quartier Nantes Sud Quartier Nantes Sud Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
15:00
Lieu
Quartier Nantes Sud
Adresse
.
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-11 15:00 – 19:00
Gratuit : oui  Tout public 

Les rendez-vous de proximité :???? Vendredi 11 septembre, entre 15h et 19hÀ l’occasion du forum associatifMaison de quartier Confluences, place du Muguet Nantais???? Mardi 22 septembre, de 17h30 à 19hSquare Gisèle de Failly, 79 rue Saint-Jacques

Quartier Nantes Sud Nantes Sud Nantes 44200
https://metropole.nantes.fr/ma-ville-ma-metropole/nantes-et-ses-11-quartiers/nantes-sud


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