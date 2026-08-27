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Les élues et élus à votre rencontre – Quartier Nantes Sud Quartier Nantes Sud Nantes
vendredi 11 septembre 2026 · Quartier Nantes Sud · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-11 15:00 – 19:00
Gratuit : oui Tout public
Les rendez-vous de proximité :???? Vendredi 11 septembre, entre 15h et 19hÀ l’occasion du forum associatifMaison de quartier Confluences, place du Muguet Nantais???? Mardi 22 septembre, de 17h30 à 19hSquare Gisèle de Failly, 79 rue Saint-Jacques
Quartier Nantes Sud Nantes Sud Nantes 44200
https://metropole.nantes.fr/ma-ville-ma-metropole/nantes-et-ses-11-quartiers/nantes-sud
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