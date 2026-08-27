Les élues et élus à votre rencontre – Quartier Nantes Sud Quartier Nantes Sud Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-11 15:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Les rendez-vous de proximité :???? Vendredi 11 septembre, entre 15h et 19hÀ l’occasion du forum associatifMaison de quartier Confluences, place du Muguet Nantais???? Mardi 22 septembre, de 17h30 à 19hSquare Gisèle de Failly, 79 rue Saint-Jacques

Quartier Nantes Sud Nantes Sud Nantes 44200

https://metropole.nantes.fr/ma-ville-ma-metropole/nantes-et-ses-11-quartiers/nantes-sud



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