Les Enchevêtré.e.s Bivouac sonore Barbara & Sarah Métais-Chastanier Domaine de Baroja Anglet

Informations pratiques

Anglet

Les Enchevêtré.e.s Bivouac sonore Barbara & Sarah Métais-Chastanier

Domaine de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-22

fin : 2027-06-13

Date(s) :

2027-05-22

Sept cabanes, une balade sonore et une installation-performance qui racontent sous une forme inattendue les paysages et la transformation des milieux naturels.

Pendant des mois, Barbara et Sarah Métais-Chastanier ont arpenté les paysages de la Corrèze. Longues marches, enquêtes au long cours, rencontres avec les habitantes et habitants de ce travail patient naît Les Enchevêtré·e·s un bivouac sonore.

Au cœur du parc arboré de Baroja, sept cabanes monumentales accueillent le public. À l’intérieur, les récits et paroles rapportés tracent une cartographie documentaire, graphique et sonore. Tout autour, les pièces sonores prennent différentes formes balades immersives, performances ou ateliers. Autant d’invitations à explorer la transformation des paysages en ressources ou en marchandises, mais aussi à interroger ce qui résiste : les biens communs, les modes de subsistance partagés… .

Domaine de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 73 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Enchevêtré.e.s Bivouac sonore Barbara & Sarah Métais-Chastanier

L’événement Les Enchevêtré.e.s Bivouac sonore Barbara & Sarah Métais-Chastanier Anglet a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Anglet