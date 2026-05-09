Informations pratiques

Colmar

Les enfants chantent Noël sur les barques Ecole de musique de la vallée de Kaysersberg

Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-12-16 17:00:00

fin : 2026-12-16 18:00:00

Date(s) :

2026-12-16

Des barques illuminées, des enfants joyeux et des chants de Noël magnifiques !

C’est à bord de barques, que la chorale de l’Ecole de musique de Kaysersberg, sous la direction de Iris Bois, vous interprètera des chants de Noël, dans le quartier de la Petite Venise. 0 .

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com

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English :

Lighted boats, joyful children and beautiful carols!

L’événement Les enfants chantent Noël sur les barques Ecole de musique de la vallée de Kaysersberg Colmar a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme de Colmar