Informations pratiques

Colmar

Les enfants chantent Noël sur les barques Les pinsons du vignoble Ecole de Niedermoschwihr

Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-25 17:00:00

fin : 2026-11-28 18:00:00

Date(s) :

2026-11-25 2026-11-28

Des barques illuminées, des enfants joyeux et des chants de Noël magnifiques !

C’est à bord de barques, que l’ensemble du chœur d’enfant Les pinsons du vignoble de l’école de Niedermorschwihr sous la direction de Mme Auclair, vous interprètera des chants de Noël, dans le quartier de la Petite Venise. 0 .

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lighted boats, joyful children and beautiful carols!

L’événement Les enfants chantent Noël sur les barques Les pinsons du vignoble Ecole de Niedermoschwihr Colmar a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme de Colmar