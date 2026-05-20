Les enjeux de l’aviation durable ENAC Alumni Toulouse
Les enjeux de l’aviation durable ENAC Alumni Toulouse jeudi 28 mai 2026.
Les enjeux de l’aviation durable ENAC Alumni Toulouse Jeudi 28 mai, 18h30 sur inscription
Les enjeux de l’aviation durable par ENAC Alumni
L’aviation est un vecteur essentiel de notre monde connecté, mais elle génère aussi des impacts significatifs, notamment sur le changement climatique. Atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 — objectif ambitieux à long terme du secteur — nécessitera une transformation profonde.
Participez à notre webinaire pour découvrir les principaux enjeux, solutions et avancées de cette transition qui façonnera l’avenir du transport aérien :
Efficacité énergétique et innovation technologiques
Carburants d’aviation durables (SAF) et autres énergies plus propres
Impacts non liés au CO₂, tels que les traînées de condensation
Réglementations internationales et stratégies Net Zero
Intervenants : Philippe FONTA (IENAC 87) • Guillaume CIQUERA (EPL 89 & IENAC 94) • Marc HAMY (IAC 83).
Jeudi 28 mai 2026 à 18h30 (heure française)
En ligne
Une discussion passionnante sur la manière dont les technologies, l’énergie et les politiques publiques peuvent contribuer à rendre l’aviation plus durable.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-28T18:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-28T19:30:00.000+02:00
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https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/l-enjeu-de-l-aviation-durable-1222
ENAC Alumni 7 avenue Edouard Belin 31400 Toulouse Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Toulouse 31400 Haute-Garonne
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