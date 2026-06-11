[Les Ephémères] DEUX PIERRES D’UN COUP Russy-Bémont

Russy-Bémont

[Les Ephémères] DEUX PIERRES D’UN COUP

1 Rue Nicolas Appert Russy-Bémont Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Quand deux as du trampoline transforment une camionnette en agrès de cirque plus qu’un formidable terrain de jeu à partager, un étonnant ballet !

Une camionnette, un trampoline, un mur, un mât chinois… et deux acrobates !

S’appuyant sur le fourgon comme sur un agrès, tous deux explorent leurs limites, bondissent, rebondissent sans relâche, se portent, se relèvent, voire se surprennent, composant une époustouflante partition chorégraphique.

Le trampoline leur donne le tempo, une pulsation vive qui rythme la pièce.

Le mur leur offre un contrepoint, une résistance dans les airs.

Le mât chinois ralentit leurs actions.

Sans finalité à atteindre, si ce n’est le plaisir d’agir, de jouer, de réinventer, le duo, par sa complicité, donne à voir ce qu’il y a de plus beau dans la relation à l’autre, entre soutien et entraide. Et si ne rien prouver devenait un acte de liberté… ?

Maël Thierry

CIRQUE création 2026

Jeudi 9 juillet 19h

À la bonne ferme, 1 rue Nicolas Appert à Russy-Bémont

Quand deux as du trampoline transforment une camionnette en agrès de cirque plus qu’un formidable terrain de jeu à partager, un étonnant ballet !

Une camionnette, un trampoline, un mur, un mât chinois… et deux acrobates !

S’appuyant sur le fourgon comme sur un agrès, tous deux explorent leurs limites, bondissent, rebondissent sans relâche, se portent, se relèvent, voire se surprennent, composant une époustouflante partition chorégraphique.

Le trampoline leur donne le tempo, une pulsation vive qui rythme la pièce.

Le mur leur offre un contrepoint, une résistance dans les airs.

Le mât chinois ralentit leurs actions.

Sans finalité à atteindre, si ce n’est le plaisir d’agir, de jouer, de réinventer, le duo, par sa complicité, donne à voir ce qu’il y a de plus beau dans la relation à l’autre, entre soutien et entraide. Et si ne rien prouver devenait un acte de liberté… ?

Maël Thierry

CIRQUE création 2026

Jeudi 9 juillet 19h

À la bonne ferme, 1 rue Nicolas Appert à Russy-Bémont .

1 Rue Nicolas Appert Russy-Bémont 60117 Oise Hauts-de-France

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English :

When two trampoline aces turn a van into a circus apparatus: more than just a fantastic shared playground, it’s an astonishing ballet!

A van, a trampoline, a wall, a Chinese pole… and two acrobats!

Using the van as if it were a piece of equipment, the two explore their limits, leaping and bouncing relentlessly, lifting each other, catching each other, even surprising each other, creating a breathtaking choreographic composition.

The trampoline sets the tempo, a lively pulse that gives the piece its rhythm.

The wall offers a counterpoint, resistance in the air.

The Chinese pole slows down their movements.

With no goal to achieve, other than the pleasure of acting, playing, and reinventing, the duo, through their complicity, reveals the most beautiful aspects of the relationship with the other, between support and mutual aid. What if proving nothing became an act of freedom?

Ma%EBl Thierry

CIRCUS ? 2026 creation

Thursday, July 9, 7:00 PM

%C0 la bonne ferme, 1 rue Nicolas Appert %E0 Russy-B%E9mont

L’événement [Les Ephémères] DEUX PIERRES D’UN COUP Russy-Bémont a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme du Pays de Valois