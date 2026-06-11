[Les Ephémères] INERTIE + QUINCAILLERIE MOBI DICK Rouville

Rouville

[Les Ephémères] INERTIE + QUINCAILLERIE MOBI DICK

10 Rue René Delorme Rouville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Un vertigineux corps à corps entre une sculpture-mobile géante et deux funambules ; un geste plastique et circassien qui hypnotise par sa beauté.

Une toupie-sculpture en acier de 3,60 m de circonférence, comme abandonnée à sa trajectoire circulaire…

Elle, c’est l’œuvre du plasticien Ulysse Lacoste.

Les acrobates-funambules Mathieu Hibon et Chloé Moura en prennent possession et la mettent lentement en mouvement, jouant entre équilibre et déséquilibre.

Ajustant sans cesse leurs gestes à cette roue monumentale, ils développent de fascinantes circonvolutions, nous entraînant dans le tournis d’une chorégraphie qui défie la gravité, à plus de trois mètres de hauteur comme au ras du sol.

À la fois installation plastique et performance physique, que chacun est libre d’interpréter, c’est un moment de grâce et de virtuosité où l’élégance et la poésie rencontrent le contrôle et l’habileté.

Compagnie Underclouds

CIRQUE

Suivi du spectacle QUINCAILLERIE MOBI DICK

Un voyage en dents de scie et en eaux troubles à la recherche de Moby Dick, la baleine blanche. À partager en famille, pour frissonner en toute liberté.

Face à son établi, un mystérieux personnage, se prépare à ouvrir sa caisse à outils et à réveiller un monstre !

Une fois celle-ci ouverte, impossible de faire machine arrière…

À chacun de leurs spectacles, Arthur, Chloé et Romain Smagghe puisent dans leur âme d’enfant pour développer un univers malicieux et ingénieux.

Pour cette nouvelle création, déclinée en feuilleton, ils se sont amusés à farfouiller dans les tiroirs et à mettre en lumière des outils tombés en désuétude pour revisiter, à l’aide du théâtre d’objets, de bandes sons et d’effets spéciaux, quelques monstres de la littérature.

Dans ce premier épisode, place au grand large et à Moby Dick, la légendaire baleine blanche. Émerveillement et frissons garantis…

Samedi 4 juillet 18h

10 rue René Delorme à Rouville

Un vertigineux corps à corps entre une sculpture-mobile géante et deux funambules ; un geste plastique et circassien qui hypnotise par sa beauté.

Une toupie-sculpture en acier de 3,60 m de circonférence, comme abandonnée à sa trajectoire circulaire…

Elle, c’est l’œuvre du plasticien Ulysse Lacoste.

Les acrobates-funambules Mathieu Hibon et Chloé Moura en prennent possession et la mettent lentement en mouvement, jouant entre équilibre et déséquilibre.

Ajustant sans cesse leurs gestes à cette roue monumentale, ils développent de fascinantes circonvolutions, nous entraînant dans le tournis d’une chorégraphie qui défie la gravité, à plus de trois mètres de hauteur comme au ras du sol.

À la fois installation plastique et performance physique, que chacun est libre d’interpréter, c’est un moment de grâce et de virtuosité où l’élégance et la poésie rencontrent le contrôle et l’habileté.

Compagnie Underclouds

CIRQUE

Suivi du spectacle QUINCAILLERIE MOBI DICK

Un voyage en dents de scie et en eaux troubles à la recherche de Moby Dick, la baleine blanche. À partager en famille, pour frissonner en toute liberté.

Face à son établi, un mystérieux personnage, se prépare à ouvrir sa caisse à outils et à réveiller un monstre !

Une fois celle-ci ouverte, impossible de faire machine arrière…

À chacun de leurs spectacles, Arthur, Chloé et Romain Smagghe puisent dans leur âme d’enfant pour développer un univers malicieux et ingénieux.

Pour cette nouvelle création, déclinée en feuilleton, ils se sont amusés à farfouiller dans les tiroirs et à mettre en lumière des outils tombés en désuétude pour revisiter, à l’aide du théâtre d’objets, de bandes sons et d’effets spéciaux, quelques monstres de la littérature.

Dans ce premier épisode, place au grand large et à Moby Dick, la légendaire baleine blanche. Émerveillement et frissons garantis…

Samedi 4 juillet 18h

10 rue René Delorme à Rouville .

10 Rue René Delorme Rouville 60800 Oise Hauts-de-France

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English :

A dizzying interplay between a giant kinetic sculpture and two tightrope walkers; a visual and circus-like performance that mesmerizes with its beauty.

A steel spinning top sculpture with a circumference of 3.60 meters, as if abandoned on its circular path?

It is the work of visual artist Ulysse Lacoste.

The acrobat-tightrope walkers Mathieu Hibon and Chloé Moura take possession of it and slowly set it in motion, playing with balance and imbalance.

Constantly adjusting their movements to this monumental wheel, they perform fascinating contortions, drawing us into the dizzying whirl of a choreography that defies gravity, whether more than three meters high or at ground level.

Both a visual installation and a physical performance, open to individual interpretation, it is a moment of grace and virtuosity whereelegance and poetry meet control and skill.

Underclouds Company

CIRCUS

Followed by the show QUINCAILLERIE: MOBI DICK

A rollercoaster ride through turbulent waters in search of Moby Dick, the white whale. %C0n a family outing, to thrill with complete freedom.

Standing at his workbench, a mysterious character prepares to open his toolbox and awaken a monster!

Once it’s open, there’s no turning back…

In each of their shows, Arthur, Chloé, and Romain Smagghe tap into their inner child to create a mischievous and ingenious world.

For this new creation, presented as a series, they had fun rummaging through drawers and bringing forgotten tools back into the spotlightto revisit, using object theater, soundtracks, and special effects, some of literature’s most iconic monsters.

In this first episode, we head out to the open sea to meet Moby Dick, the legendary white whale. Wonder and thrills guaranteed!

Saturday, July 4, 6:00 p.m.

10 Rue René Delorme in Rouville

L’événement [Les Ephémères] INERTIE + QUINCAILLERIE MOBI DICK Rouville a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme du Pays de Valois