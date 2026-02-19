Les Epicuriades

Granges-Narboz Doubs

Début : 2026-02-26

fin : 2026-05-02

2026-02-26 2026-05-02 2026-06-13 2026-09-05

Être épicurien, ce n’est pas seulement aimer bien manger ou bien boire. De cette idée est née une aventure unique Les Epicuriades. Un événement où le patrimoine s’anime, où la fête se mêle aux saveurs, et où chaque invité vit une expérience singulière. Un nom qui marie l’épicurisme et l’idée d’étapes… parce que la vie est faite de rendez-vous, de chemins qui se croisent, de moments qui comptent.

Le fil rouge des Epicuriades est toujours le même un repas authentique, un lieu chargé d’histoire, et une fête immersive.​

Ce triptyque constitue l’ADN de chaque édition. Seul le nombre de convives change, ce qui permet d’investir aussi bien des lieux prestigieux que des espaces atypiques et intimistes.

Au cœur des Epicuriades un véritable repas, préparé à partir de produits locaux et de saison. Chaque assiette met en valeur le travail passionné des producteurs et artisans de la région. C’est une expérience culinaire qui célèbre l’authenticité et le terroir. Les Epicuriades ne sont pas seulement un repas. Chaque lieu se transforme en scène vivante lumière, musique, folklore et surprises jalonnent la soirée. Les invités explorent différents espaces, découvrent des ambiances variées et deviennent acteurs d’un spectacle total.

Granges-Narboz 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 31 84 12 info@lesepicuriades.com

