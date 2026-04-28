Les Equidays Atelier gourmand Toque Chef Kids cookies fer à cheval Cantine scolaire Blonville-sur-Mer

Informations pratiques

Blonville-sur-Mer

Les Equidays Atelier gourmand Toque Chef Kids cookies fer à cheval

Cantine scolaire 4 rue de la Croix Robin Blonville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 11:30:00

fin : 2026-10-21 12:30:00

Date(s) :

2026-10-21

A vos toques les enfants dès 6 ans deviennent de vrais pâtissiers le temps d’un atelier gourmand pour cuisiner des cookies en forme de fer à cheval le mercredi 21 octobre.

Avis aux petits gourmands et grands créatifs ! Pendant les Equidays, les enfants enfilent leur toque pour un atelier pâtisserie aussi ludique que délicieux. Guidés étape par étape, ils découvrent la pâte, les formes, les mélanges … puis cuisinent leurs cookies en jolis fers à cheval. Chaque petit chef repart fièrement avec ses créations sucrées !

Durée 1h / Age dès 6 ans.

Ouverture des inscriptions le 8 septembre. .

Cantine scolaire 4 rue de la Croix Robin Blonville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie +33 7 85 11 62 80 animations.blonville@gmail.com

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English : Les Equidays Atelier gourmand Toque Chef Kids cookies fer à cheval

Put on your chef’s hats: children aged 6 and over can become real pastry chefs for the duration of a gourmet workshop to bake horseshoe-shaped biscuits on Wednesday 21 October.

L’événement Les Equidays Atelier gourmand Toque Chef Kids cookies fer à cheval Blonville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-31 par OT SPL Deauville