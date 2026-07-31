Les Equidays Balade en calèche à Saint-Pierre-Azif Saint-Pierre-Azif
samedi 17 octobre 2026 · Saint-Pierre-Azif
Informations pratiques
Saint-Pierre-Azif
Les Equidays Balade en calèche à Saint-Pierre-Azif
Parking de l’église de Saint-Pierre-Azif Saint-Pierre-Azif Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 14:00:00
fin : 2026-10-21 15:15:00
Date(s) :
2026-10-17 2026-10-18 2026-10-19 2026-10-20 2026-10-21
Une agréable balade en calèche à 2 chevaux à la découverte de la campagne augeronne du 17 au 21 octobre à l’occasion des Equidays.
A l’occasion des Equidays, la calèche de Saint-Pierre propose une agréable promenade pour découvrir la campagne du Pays d’Auge à bord d’une calèche en bois au look rétro ! Chemins verdoyants, fermes familiales, haras, chevaux dans les prés, maisons à colombages… On prend le temps de contempler le paysage en compagnie d’un cocher passionné et de ses deux adorables chevaux, Get Money Maybe et Esprit de Bel Verne.
Durée 1h15 / Calèche pour 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.
Ouverture des inscriptions le 8 septembre. .
Parking de l’église de Saint-Pierre-Azif Saint-Pierre-Azif 14950 Calvados Normandie +33 6 77 84 37 96 sylvain.wlazly@outlook.fr
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English : Les Equidays Balade en calèche à Saint-Pierre-Azif
A pleasant ride in a two-horse carriage to explore the Augeronne countryside from 17 to 21 October as part of the Equidays.
L’événement Les Equidays Balade en calèche à Saint-Pierre-Azif Saint-Pierre-Azif a été mis à jour le 2026-07-31 par OT SPL Deauville
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