Informations pratiques

Saint-Pierre-Azif

Les Equidays Balade en calèche à Saint-Pierre-Azif

Parking de l’église de Saint-Pierre-Azif Saint-Pierre-Azif Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 14:00:00

fin : 2026-10-21 15:15:00

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-18 2026-10-19 2026-10-20 2026-10-21

Une agréable balade en calèche à 2 chevaux à la découverte de la campagne augeronne du 17 au 21 octobre à l’occasion des Equidays.

A l’occasion des Equidays, la calèche de Saint-Pierre propose une agréable promenade pour découvrir la campagne du Pays d’Auge à bord d’une calèche en bois au look rétro ! Chemins verdoyants, fermes familiales, haras, chevaux dans les prés, maisons à colombages… On prend le temps de contempler le paysage en compagnie d’un cocher passionné et de ses deux adorables chevaux, Get Money Maybe et Esprit de Bel Verne.

Durée 1h15 / Calèche pour 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.

Ouverture des inscriptions le 8 septembre. .

Parking de l’église de Saint-Pierre-Azif Saint-Pierre-Azif 14950 Calvados Normandie +33 6 77 84 37 96 sylvain.wlazly@outlook.fr

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English : Les Equidays Balade en calèche à Saint-Pierre-Azif

A pleasant ride in a two-horse carriage to explore the Augeronne countryside from 17 to 21 October as part of the Equidays.

L’événement Les Equidays Balade en calèche à Saint-Pierre-Azif Saint-Pierre-Azif a été mis à jour le 2026-07-31 par OT SPL Deauville