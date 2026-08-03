Les Equidays Courses de galop à l’hippodrome de Deauville-La Touques Hippodrome de Deauville-La Touques Deauville

Informations pratiques

Deauville

Les Equidays Courses de galop à l’hippodrome de Deauville-La Touques

Hippodrome de Deauville-La Touques 45 avenue Hocquart de Turtot Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19 12:45:00

fin : 2026-10-19 16:30:00

Date(s) :

2026-10-19 2026-10-21

France Galop organise les courses de galop en France et fait vivre, à travers ses hippodromes comme Deauville, les plus grands rendez-vous du galop. Venez découvrir les courses de galop le lundi 19 et le mercredi 21 octobre.

Impulsé et inauguré par le Duc de Morny, l’hippodrome de Deauville-La Touques voit ses deux premières réunions se tenir les 14 et 15 août 1864. Au fil des ans, plusieurs constructions viendront étoffer et sublimer ce lieu pavillon des balances, tribunes et nombreux aménagements d’embellissement. En 1982, l’hippodrome se dote d’un centre d’entraînement accueillant 400 chevaux à l’année et plus de 700 pendant l’été ; en 2003, il est le premier à inaugurer une piste en sable fibrée permettant de courir par tous les temps !

Vitrine emblématique de pur-sang dans le Calvados, l’hippodrome de Deauville-La Touques accueille chaque année plus de 40 journées de courses, dont plusieurs courses de Groupe 1 à son programme. Réputé pour son Meeting d’été, il est activé sept mois de l’année et organise aussi un Meeting d’automne ainsi qu’un Meeting d’hiver. Exclusivement réservé aux courses de plat et installé sur 70 hectares, il dispose de 3 pistes et d’une capacité d’accueil de 10 000 spectateurs. .

Hippodrome de Deauville-La Touques 45 avenue Hocquart de Turtot Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 20 00

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English : Les Equidays Courses de galop à l’hippodrome de Deauville-La Touques

France Galop organises flat racing in France and, through its racecourses such as Deauville, brings the biggest flat racing events to life. Come and experience flat racing on Monday 19 and Wednesday 21 October.

L’événement Les Equidays Courses de galop à l’hippodrome de Deauville-La Touques Deauville a été mis à jour le 2026-07-31 par OT SPL Deauville