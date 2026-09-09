Informations pratiques

Deauville

Les Equidays Les Franciscaines au galop Au galop ! , les coulisses de l’émission

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 16:00:00

fin : 2026-10-21 17:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Lancée en 2020, Au Galop ! a rencontré un large succès sur Okoo, cumulant plusieurs millions de vues au fil des saisons.

Lancée en 2020, Au Galop ! a rencontré un large succès sur Okoo, cumulant plusieurs millions de vues au fil des saisons. En 2026, la série compte six saisons et continue d’enrichir son univers avec de nouvelles disciplines, de nouveaux jeunes cavaliers et de nouveaux centres équestres, dont le Pôle International du Cheval Longines Deauville.

Reportages, rencontres, compétitions, conseils et découvertes rythment ce rendez-vous incontournable, tourné au sein du Pôle International du Cheval Longines Deauville et de l’Académie de Firfol. Des grands événements aux coulisses de la filière, Au Galop ! donne la parole à celles et ceux qui font vivre cet univers avec passion et engagement. À cette occasion, les producteurs de l’émission et Franck Le Mestre, directeur du Pôle International du Cheval Longines Deauville, sont invités pour présenter l’émission, évoquer les ambitions de ce lieu d’exception et partager leur vision du développement de la filière équestre. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amoureux des chevaux et des poneys. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Les Equidays Les Franciscaines au galop Au galop ! , les coulisses de l’émission

Launched in 2020, “Au Galop!” has been a huge hit on Okoo, racking up several million views over the course of the series.

L’événement Les Equidays Les Franciscaines au galop Au galop ! , les coulisses de l’émission Deauville a été mis à jour le 2026-09-01 par OT SPL Deauville