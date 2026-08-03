Informations pratiques

Deauville

Les Equidays Visite guidée Deauville, une passion pour le cheval

Quai de l’impératrice Eugénie Deauville Tourisme Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 14:30:00

fin : 2026-10-20 15:30:00

Date(s) :

2026-10-20

De la Villa Strassburger à l’Hippodrome de Deauville-La Touques, en passant par l’Hôtel Barrière Le Normandy***** et la salle de ventes de yearlings, tour de piste d’une ville où le cheval est roi.

A Deauville, l’hippodrome a été construit avant l’église. Les premières courses se sont déroulées sur la plage, et des hippomobiles à quatre roues et à quatre places se tenaient prêts à transporter les visiteurs en ville depuis la gare. C’est dire que l’histoire de la ville, depuis sa création sous le Second Empire, est si étroitement liée au cheval qu’elle est aujourd’hui naturellement considérée comme la capitale équestre de l’hexagone !

Au cours de cette visite, de nombreux lieux viennent enrichir les anecdotes de la guide, de la Villa Strassburger à l’Hippodrome de Deauville-La Touques, en passant par l’Hôtel Barrière Le Normandy***** et la salle Elie de Brignac, où sont organisées les célèbres ventes de yearlings.

Durée 1h.

Ouverture des inscriptions le 8 septembre. .

Quai de l’impératrice Eugénie Deauville Tourisme Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00 info@indeauville.fr

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English : Les Equidays Visite guidée Deauville, une passion pour le cheval

From the Villa Strassburger to the Deauville-La Touques Racecourse, via the Hôtel Barrière Le Normandy***** and the yearling auction, a tour of a town where horses reign supreme.

L’événement Les Equidays Visite guidée Deauville, une passion pour le cheval Deauville a été mis à jour le 2026-07-31 par OT SPL Deauville