Les Equidays Visite guidée Deauville, une passion pour le cheval Quai de l’impératrice Eugénie Deauville
mardi 20 octobre 2026 · Quai de l'impératrice Eugénie · Deauville
Informations pratiques
Deauville
Les Equidays Visite guidée Deauville, une passion pour le cheval
Quai de l’impératrice Eugénie Deauville Tourisme Deauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 14:30:00
fin : 2026-10-20 15:30:00
Date(s) :
2026-10-20
De la Villa Strassburger à l’Hippodrome de Deauville-La Touques, en passant par l’Hôtel Barrière Le Normandy***** et la salle de ventes de yearlings, tour de piste d’une ville où le cheval est roi.
A Deauville, l’hippodrome a été construit avant l’église. Les premières courses se sont déroulées sur la plage, et des hippomobiles à quatre roues et à quatre places se tenaient prêts à transporter les visiteurs en ville depuis la gare. C’est dire que l’histoire de la ville, depuis sa création sous le Second Empire, est si étroitement liée au cheval qu’elle est aujourd’hui naturellement considérée comme la capitale équestre de l’hexagone !
Au cours de cette visite, de nombreux lieux viennent enrichir les anecdotes de la guide, de la Villa Strassburger à l’Hippodrome de Deauville-La Touques, en passant par l’Hôtel Barrière Le Normandy***** et la salle Elie de Brignac, où sont organisées les célèbres ventes de yearlings.
Durée 1h.
Ouverture des inscriptions le 8 septembre. .
Quai de l’impératrice Eugénie Deauville Tourisme Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00 info@indeauville.fr
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English : Les Equidays Visite guidée Deauville, une passion pour le cheval
From the Villa Strassburger to the Deauville-La Touques Racecourse, via the Hôtel Barrière Le Normandy***** and the yearling auction, a tour of a town where horses reign supreme.
L’événement Les Equidays Visite guidée Deauville, une passion pour le cheval Deauville a été mis à jour le 2026-07-31 par OT SPL Deauville
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