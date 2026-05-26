LES ESCALES DU CANAL À GARDOUCH Quai Riquet Gardouch

Gardouch

LES ESCALES DU CANAL À GARDOUCH

Quai Riquet LA MINOTERIE Gardouch Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04 22:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Fête du Canal du Midi à Gardouch !

Le premier week-end de juillet, le canal du Midi est en fête !

Les festivités s’annoncent une nouvelle fois riches et variées et le Quai de Riquet à Gardouch est de la partie ce 4 Juillet !

De 19h à 22h

-19h Dîner partagé

-20h00 Concert avec la fanfare Le Mystère des Éléphants

Service de boissons au café associatif La Minoterie

Chacun amène son repas, épicerie sur place ouverte pour agrémenter le repas .

Quai Riquet LA MINOTERIE Gardouch 31290 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Canal du Midi festival in Gardouch!

L’événement LES ESCALES DU CANAL À GARDOUCH Gardouch a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE