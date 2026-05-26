LES ESCALES DU CANAL À GARDOUCH Quai Riquet Gardouch
LES ESCALES DU CANAL À GARDOUCH Quai Riquet Gardouch samedi 4 juillet 2026.
Gardouch
LES ESCALES DU CANAL À GARDOUCH
Quai Riquet LA MINOTERIE Gardouch Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04 22:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Fête du Canal du Midi à Gardouch !
Le premier week-end de juillet, le canal du Midi est en fête !
Les festivités s’annoncent une nouvelle fois riches et variées et le Quai de Riquet à Gardouch est de la partie ce 4 Juillet !
De 19h à 22h
-19h Dîner partagé
-20h00 Concert avec la fanfare Le Mystère des Éléphants
Service de boissons au café associatif La Minoterie
Chacun amène son repas, épicerie sur place ouverte pour agrémenter le repas .
Quai Riquet LA MINOTERIE Gardouch 31290 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Canal du Midi festival in Gardouch!
L’événement LES ESCALES DU CANAL À GARDOUCH Gardouch a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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