FESTIVAL CONVIVENCIA 2026 Gardouch

FESTIVAL CONVIVENCIA 2026

ECLUSE DE LAVAL Gardouch Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 20:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Jeudi 9 juillet, la péniche itinérante du festival fait halte au Port de Gardouch pour partager de nouvelles découvertes musicales.

En 2026, 30 ans du Festival Convivencia mais aussi celui de l’inscription du canal du Midi au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le pont d’une péniche, long de 30 mètres, est transformé en scène flottante et navigue sur les canaux du Midi sur près de 400kms durant 3 semaines, à la rencontre des publics. À chaque escale, le public profite des concerts depuis les berges du canal. Une expérience artistique singulière qui rassemble plus de 15 000 festivaliers et festivalières et mobilise plus d’une centaine bénévoles mais aussi près d’une centaine de partenaires collectivités territoriales, acteurs et actrices économiques, touristiques et associatifs.

Une soirée de concerts • Programmation musiques du monde • Concerts gratuits et ouverts à toutes et tous • Attention particulière portée à l’installation des berges dans une ambiance de fête et fluviale, avec une belle diversité des partenaires (stands SOS Méditerranée, restauration, librairie itinérante , sérigraphie…)

• Valorisation d’un parcours EAC pluriannuel, culture-handicap projet avec l’ASEI

(dont l’établissement Château St-Jean à Lux) et l’artiste toulousain Gérald Toto.

Présentation de brigades vocales aquatiques avec jeunes et adultes en situation de

handicap. En journée, un programme au bord de l’eau pour vivre l’expérience Convivencia

• Balade insolite, à pied ou à vélo découverte du canal du Midi et du patrimoine local en

partenariat avec l’Office de tourisme, ponctuées de performances artistiques et/ou

d’interventions de spécialistes. En 2026, la thématique du festival est l’eau dans tous ses

états . Ce sujet pourra être le fil conducteur de la balade.

• Émission Radio Convivencia plateau radio installé sur le site des concerts, animé par

des jeunes du département de Haute-Garonne avec Radio.Com-Unik et VNF Voies

navigables de France. Interviews d’artistes, découverte de métiers et valorisation du

patrimoine local.

• Oenotourisme & cuisine locale dégustations, restauration de saison et vins du terroir en

partenariat avec la Maison du Vin et du tourisme de Fronton, Papilles Sauvages et

producteurs et productrices locaux.

• Engagement citoyen mobilisation intergénérationnelles de bénévoles, concernés ou non

par le handicap, d’associations locales (club seniors,…) et services intercommunaux

(jeunesse…) pour renforcer l’implication collective.

• Concert musique du monde en acoustique

• Balades avec surprises artistiques .

ECLUSE DE LAVAL Gardouch 31290 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 19 06 06 info@convivencia.eu

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English :

On Thursday July 9, the festival’s roving barge stops off at the Port de Gardouch to share new musical discoveries.

L’événement FESTIVAL CONVIVENCIA 2026 Gardouch a été mis à jour le 2026-03-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE