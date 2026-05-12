VIDE-GRENIERS À GARDOUCH Gardouch
VIDE-GRENIERS À GARDOUCH Gardouch dimanche 14 juin 2026.
Gardouch
VIDE-GRENIERS À GARDOUCH
ESPACE FRANCOIS MITTERAND Gardouch Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Le traditionnel vide-greniers de Gardouch est de retour ! Acheter, vendre, chiner, mais surtout profiter d’une belle journée et se rencontrer, telle est la promesse de cette journée.
Le Dimanche 14 juin 2026 aura lieu le Vide Grenier organisé par le comité des fêtes de Gardouch de 9 heures à 18 heures à l’espace François Mitterrand, avec animations musicales, buvette et restauration. .
ESPACE FRANCOIS MITTERAND Gardouch 31290 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 81 60 97 vide.grenier.gardouch@gmail.com
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English :
Gardouch’s traditional garage sale is back! Buying, selling, bargain-hunting, but above all enjoying a great day out and meeting new people that’s the promise of this event.
L’événement VIDE-GRENIERS À GARDOUCH Gardouch a été mis à jour le 2026-05-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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