CONCERT DES ÉLÈVES DE L’ASSO. 1+1 SALLE FRANÇOIS MITTERAND Gardouch

Gardouch

CONCERT DES ÉLÈVES DE L’ASSO. 1+1

SALLE FRANÇOIS MITTERAND 34 Rue de la République Gardouch Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Concert des élèves batterie et guitare le 13 juin 2026 musique live, talents locaux, ambiance conviviale, spectacle tout public à découvrir.

Découvrez les nouveaux talents de l’association 1+1 en concert à partir de 15h, salle François Mitterrand.

Entrée libre. .

SALLE FRANÇOIS MITTERAND 34 Rue de la République Gardouch 31290 Haute-Garonne Occitanie asso1plus1@gmail.com

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English :

Concert by drum and guitar students on June 13, 2026: live music, local talent, friendly atmosphere, show for all ages to discover.

L’événement CONCERT DES ÉLÈVES DE L’ASSO. 1+1 Gardouch a été mis à jour le 2026-05-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE