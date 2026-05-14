Perros-Guirec

Les Escales Musicales Sunny Legacy

Trestraou, près de la Rotonde Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

En 2025, SUNNY LEGACY célèbre une décennie de musique live !

Depuis 2015, ce sextet se délecte en effet des meilleurs millésimes, et s’échine à reproduire avec la plus grande fidélité le son de cette Soul Jamaïcaine.

Après leurs hommages à d’inoubliables classiques en live, il était temps de laisser parler leurs propres sensibilités . C’est chose faite ! Avec leur premier album Unconditional Love, 100 % original, de 12 compositions fleurant bon les racines jamaïcaines, paru en janvier 2022.

Une voix lead râpeuse chaleureuse, gorgée de soul, soutenue par des harmonies vocales aux chœurs, des riddims simples et souples mais métronomiques pour le duo basse batterie.

Le jeu complémentaire des guitares, avec ces rythmiques incisives, ces discrètes cocottes et riffs bluesy. Tout cela accompagné d’un orgue aux tonalités implosives et aux envolées légèrement psychées.

Entre hommage respectueux des racines du reggae, et formidable revisite de cette période de la musique jamaïcaine !

DIMANCHE 21 JUIN

Rendez-vous à Trestraou, près de la Rotonde

Musique reggae à 16h

GRATUIT .

Trestraou, près de la Rotonde Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 02 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Escales Musicales Sunny Legacy Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme de Perros-Guirec