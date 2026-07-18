Les Esc’Anims d’été, mois d’août à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat
samedi 1 août 2026 · Saint-Léonard-de-Noblat
Informations pratiques
Saint-Léonard-de-Noblat
Les Esc’Anims d’été, mois d’août à l’Escalier
3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01 12:00:00
Date(s) :
2026-08-01 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21
Cet été, à l’Escalier, les vacances riment avec curiosité, jeux et numérique !
Les ateliers SUR INSCRIPTION d’Août (plus d’information sur le programme
Samedi 01/08 10H/12 // 14H/17 EscalBidouille, posez toutes vos questions numériques
Dimanche 02/08 Café Répar’Action
Lundi 3/08 à 10h Color Hunting défi photos smartphone
Mardi 4/08 à 10h Makey makey manette de jeu ludique
Mercredi 5/08 à 14h Création de badge terra aventura et balade
Mercredi 5/08 à 14h Escales Natures
Jeudi 6/08 à 10h Minecraft, défis collectif
Lundi 10/08 à 10h Quiver animer ses coloriages
Mardi 11/08 à 10h Les bons réflexes web
Mercredi 12/08 à 10h Grand Quizz culture G
Jeudi 13/08 Robotique
Vendredi 14/08 Créer son escape game
Lundi 17/08 à 10h Sobriété numérique
Mercredi 19/08 à 10h Stop motion
Jeudi 20/08 à 10h Cyber enquête les fakes
Vendredi 21/08 à 10h Impression 3D Fidget Toys .
3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 09 00 30 mednum@lescalier87.org
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English : Les Esc’Anims d’été, mois d’août à l’Escalier
L’événement Les Esc’Anims d’été, mois d’août à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-07-13 par OT de Noblat
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