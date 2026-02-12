Les Estivales à VERTUS VERTUS BLANCS COTEAUX Blancs-Coteaux

Les Estivales à VERTUS

VERTUS BLANCS COTEAUX Départ des randonnées bld Jean Brion (Porte Baudet) Blancs-Coteaux Marne

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25

Tout public

Randonnée gratuite de 8 km tous les samedis de juillet à partir de 19h00.

Parcours différent chaque semaine.

Buvette et petite restauration à l’arrivée.

Départ groupé à 19H00 précises boulevard Jean Brion- Porte Baudet .

