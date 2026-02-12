Les Estivales à VERTUS VERTUS BLANCS COTEAUX Blancs-Coteaux
Les Estivales à VERTUS VERTUS BLANCS COTEAUX Blancs-Coteaux samedi 4 juillet 2026.
Les Estivales à VERTUS
VERTUS BLANCS COTEAUX Départ des randonnées bld Jean Brion (Porte Baudet) Blancs-Coteaux Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25
Tout public
Randonnée gratuite de 8 km tous les samedis de juillet à partir de 19h00.
Parcours différent chaque semaine.
Buvette et petite restauration à l’arrivée.
Départ groupé à 19H00 précises boulevard Jean Brion- Porte Baudet .
VERTUS BLANCS COTEAUX Départ des randonnées bld Jean Brion (Porte Baudet) Blancs-Coteaux 51130 Marne Grand Est +33 6 88 31 67 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Estivales à VERTUS
L’événement Les Estivales à VERTUS Blancs-Coteaux a été mis à jour le 2026-02-12 par ADT de la Marne