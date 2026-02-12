Marche rose à Vertus Blanc Coteaux VERTUS BLANCS-COTEAUX Blancs-Coteaux

VERTUS BLANCS-COTEAUX Centre de Secours-16, rue Neuve Blancs-Coteaux Marne

Début : 2026-10-11 08:30:00
fin : 2026-10-11 11:00:00

2026-10-11

Tout public
Marches de 7 et 12 km
2 ravitaillements   .

VERTUS BLANCS-COTEAUX Centre de Secours-16, rue Neuve Blancs-Coteaux 51130 Marne Grand Est   chmahaut@aol.com

