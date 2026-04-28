Bergerac

Les Estivales | Animations sportives

Place du Livre de vie Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 10:00:00

fin : 2026-08-14 12:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Cet été, mettez-vous au sport ! Les animations sportives des estivales vous sont présentées par les éducateurs sportifs de la Ville. Au programme, découverte, initiation et bonne humeur sur la place du Livre de Vie, tous les vendredis ! .

Place du Livre de vie Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 66 66

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English : Les Estivales | Animations sportives

L’événement Les Estivales | Animations sportives Bergerac a été mis à jour le 2026-04-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides