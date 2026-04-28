Les Estivales | Animations sportives Bergerac
Les Estivales | Animations sportives Bergerac vendredi 14 août 2026.
Bergerac
Les Estivales | Animations sportives
Place du Livre de vie Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:00:00
fin : 2026-08-14 12:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Cet été, mettez-vous au sport ! Les animations sportives des estivales vous sont présentées par les éducateurs sportifs de la Ville. Au programme, découverte, initiation et bonne humeur sur la place du Livre de Vie, tous les vendredis ! .
Place du Livre de vie Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 66 66
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English : Les Estivales | Animations sportives
L’événement Les Estivales | Animations sportives Bergerac a été mis à jour le 2026-04-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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