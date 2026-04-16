Obernai

Les Estivales Concert de Jonathan Dassin

Place du Marché Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04 23:59:00

Date(s) :

2026-07-04

Dans le cadre des concerts de l’été organisés par le Comité des Fêtes, applaudissez le fils de Joe Dassin, Jonathan Dassin qui interprètera des compositions de son père, mais aussi de son propre répertoire.

Ce concert est proposé dans le cadre des concerts estivaux organisés par le Comité des Fêtes.

C’est Jonathan Dassin qui ouvre le cycle des 5 concerts des Estivales 2026.

Le fils de Joe Dassin s’est lancé dans une tournée intitulée “L’héritage Dassin tour 2026”. Il a commencé comme trompettiste et choriste, avant de sortir un premier album en 2013.

Sur scène, il interprète des compositions de son père, mais aussi de son propre répertoire. Deux chanteuses seront à ses côtés, Sarah Lou et Katia Belam.

Début des festivités dès19h avec petite restauration et animation, début du concert à 21h. .

Place du Marché Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 comitedesfetes.obernai@gmail.com

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English :

As part of the summer concerts organized by the Comité des Fêtes, applaud Joe Dassin’s son, Jonathan Dassin, who will perform his father’s compositions, as well as his own repertoire.

L’événement Les Estivales Concert de Jonathan Dassin Obernai a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme d’Obernai