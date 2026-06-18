Les Estivales d’ArtenetrA Concert-spectacle LES BONS BECS Pamproux dimanche 26 juillet 2026.

Pamproux

Les Estivales d’ArtenetrA Concert-spectacle LES BONS BECS

Avenue de la Gare Pamproux Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 17:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Spectacle musical des Bons Becs, quatre clarinettes et percussions, un concert qui associe grands thèmes de musique classique, jazz et musique de films

Gratuit pour les moins de 18 ans. .

Avenue de la Gare Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine festival@artenetra.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Estivales d’ArtenetrA Concert-spectacle LES BONS BECS

L’événement Les Estivales d’ArtenetrA Concert-spectacle LES BONS BECS Pamproux a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Haut Val De Sèvre