Les Estivales d’ArtenetrA Concert-spectacle LES BONS BECS Pamproux
Les Estivales d’ArtenetrA Concert-spectacle LES BONS BECS Pamproux dimanche 26 juillet 2026.
Pamproux
Les Estivales d’ArtenetrA Concert-spectacle LES BONS BECS
Avenue de la Gare Pamproux Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 17:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Spectacle musical des Bons Becs, quatre clarinettes et percussions, un concert qui associe grands thèmes de musique classique, jazz et musique de films
Gratuit pour les moins de 18 ans. .
Avenue de la Gare Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine festival@artenetra.com
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English : Les Estivales d’ArtenetrA Concert-spectacle LES BONS BECS
L’événement Les Estivales d’ArtenetrA Concert-spectacle LES BONS BECS Pamproux a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Haut Val De Sèvre
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