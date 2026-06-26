Les Estivales de l’Orgue : l’OVNI baroque Eglise Saint-Paul Rennes Dimanche 30 août, 16h00 Ille-et-Vilaine

Les visites, concerts et récitals sont à entrée libre (prix libre, libre participation aux frais)

Les Estivales de l’Orgue ont 30 ans, Happy birthday !

**L’OVNI baroque**

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### Cantates de Johann Sebastian Bach pour soprano, violon et orgue

**Les Estivales de l’Orgue ont 30 ans, Happy birthday !**

30 ans, ça se fête ! Et si possible au plus près du public !

Vous êtes fidèles et nombreux depuis tant d’années aux Estivales de l’orgue que nous avons souhaité en 2026 une programmation qui va à votre rencontre : concerts de plain-pied auprès de l’orgue, moment musical à l’heure du marché, apéro-concerts durant toute une semaine en début de soirée… Les artistes invités sont pour certains certains des compagnons de route depuis le début des Estivales et pour d’autres de jeunes interprètes qui n’étaient pas encore nées au démarrage de l’aventure. L’orgue a de l’avenir. Joyeux anniversaire !

Depuis 2017, **Emmanuelle Dauvin** est partie à l’aventure en ressuscitant une pratique étonnante venue de l’époque baroque : violoniste, elle s’accompagne elle-même en jouant sur un pédalier d’orgue – **c’est l’OVNI Baroque**. Elle associe volontiers le chant à cette aventure enthousiaste ! Avec la soprano Heather Newhouse, les 2 artistes revisitent les cantates de Bach et vous proposent un florilège pour clore en beauté les 30 ans des Estivales de l’orgue !

_Le petit plus : A 16h00, chaque vendredi qui précède le concert, visite de l’église et découverte de l’orgue par les guides de l’office de tourisme et les organistes locaux. Pensez à réserver sur Destination Rennes !_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-30T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-30T17:30:00.000+02:00

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Eglise Saint-Paul 35 Rue de Brest, 35000 Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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